Игрок «Гремио» остается в топе трансферных приоритетов ЦСКА

ЦСКА рассматривает вариант с покупкой атакующего полузащитника «Гремио» Мигеля Монсальве. Однако клуб не собирается платить за него 15 миллионов евро, как сообщали бразильские СМИ. Красно-синие оценивают колумбийца в 6-8 миллионов.

Монсальве находится в топе приоритетов ЦСКА, но не под 1-м номером.