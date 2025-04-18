Игрок «Гремио» остается в топе трансферных приоритетов ЦСКА

ЦСКА рассматривает вариант с покупкой атакующего полузащитника «Гремио» Мигеля Монсальве. Однако клуб не собирается платить за него 15 миллионов евро, как сообщали бразильские СМИ. Красно-синие оценивают колумбийца в 6-8 миллионов.
Монсальве находится в топе приоритетов ЦСКА, но не под 1-м номером.
- 21-летний колумбиец провел в этом году 15 матчей за бразильский клуб, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с «Гремио» рассчитан до лета 2028 года.
- В 2021 году Монсальве попадал в топ-60 самых талантливых игроков мира от The Guardian.
- «Гремио» купил колумбийца прошлым летом у «Индепендьенте Медельин» за 2,3 миллиона евро.