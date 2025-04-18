Семак прокомментировал подготовку «Зенита» к матчу с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 25-го тура РПЛ против «Химок».

– Скажите, насколько сложно готовиться к такому сопернику, как «Химки»? Команда, можно сказать, находится в зоне турбулентности, плюс смена главного тренера… Непонятно, чего ждать от следующей игры.

– Готовиться сложно, конечно. По поводу турбулентности… Команда тренируется в полном составе и, по последней информации, изменений в этом плане нет. Изменения связаны только с приходом главного тренера, поэтому, конечно же, нам сложно понять, как будет играть команда. Постараемся подготовиться настолько, насколько это возможно.