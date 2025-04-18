Сильянова и Ваханию предостерегли от трансфера в «Зенит»: «Надеюсь, не променяют карьеры на сейфы с деньгами»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отреагировал на интерес «Зенита» к двум российским латералям. Речь об Александре Сильянове и Илье Вахании.

«Надеюсь, парни не сломают себе судьбу, не предадут футбол и не повторят ошибок многочисленных русских, которые променяли карьеры на сейфы с деньгами и теперь выходят на поле по большим праздникам», – написал Алланазаров.