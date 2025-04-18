Агент Вахании прокомментировал возможный переход защитника в «Зенит»

Василий Голяна, агент защитника «Ростова» Ильи Вахании, отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин входит в шорт-лист петербургского клуба в летнее трансферное окно.

«Вахания востребован, отрицать это глупо. Он один из лучших на своей позиции. Способен закрыть оба фланга. За последние полгода-год игрок сильно спрогрессировал. Интерес к нему есть и будет. Но пока не готов что-то комментировать», – сказал агент.