Мостовой отреагировал на увольнение Артиги из «Химок»

Александр Мостовой высказался об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

«Тренера в «Химках» убрали. Это назревало, потому что так, как они случайно у нас оказываются здесь, потом они доходят до людей, и начинают их убирать.

Уже сколько таких примеров за последние 5 лет. Ноунеймов таких привозят, что просто ты не знаешь. И все они в футболе. Вы что? Никто из них в футбол не играл, но все они в футболе. Я говорю, ну вы что, обезумели уже? Поэтому что здесь удивляться-то? Рано или поздно уберут всe равно», – сказал Мостовой.