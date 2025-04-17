Мостовой прокомментировал тяжелую ситуацию в «Химках»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

Ранее сообщалось, что игроки «Химок» бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.

Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.

Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

«В «Химках» много проблем. Другое дело, жалко, что команда по составу-то нормальная. Вот я сейчас последнюю игру смотрел, по составу нормальная. Ясно, что там два-три футболиста есть не очень сильные, но все равно они же не слабее других команд. Вот этих вот, которые там с восьмого места и ниже.

Но, видимо, проблемы эти сказываются. Говорят, что там не платят. Это, конечно, играет роль, огромную роль играет», – сказал Мостовой.