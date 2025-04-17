«Химки» опубликовали оптимистический пост на фоне бойкота в клубе

Пресс-служба «Химок» выложила пост с отсылкой на ситуацию в клубе.

Игроки команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.

Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.

Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

«Иногда забываем, что в футболе и в жизни есть не только плохое.

Прорвемся, «красно-черные»!» – написали химчане.