Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» опубликовали оптимистический пост на фоне бойкота в клубе

«Химки» опубликовали оптимистический пост на фоне бойкота в клубе

Сегодня, 19:31
2

Пресс-служба «Химок» выложила пост с отсылкой на ситуацию в клубе.

  • Игроки команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.
  • Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

«Иногда забываем, что в футболе и в жизни есть не только плохое.

Прорвемся, «красно-черные»!» – написали химчане.

Еще по теме:
Стало известно, как Семак настраивает «Зенит» на матч с бойкотирующими «Химками»
Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток 5
Стало известно, почему Адиева назначили в «Химки» с приставкой «и.о.» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1744908058
Красное-черные порвемся. Готовьте вазелин и дупло, идём к реальности :)))
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1744913437
Когда нет денег, остаются только лозунги
Ответить
Главные новости
Матч с «Зенитом» может стать для «Химок-М» вторым за двое суток
20:44
5
Агент Сильянова прокомментировал интерес «Зенита»
19:54
1
Реакция Собчак на выход команды Савина в высший дивизион Кипра
19:46
5
Стало известно, почему Адиева назначили в «Химки» с приставкой «и.о.»
19:24
1
У «Зенита» есть два российских игрока-кандидата на правый фланг защиты
19:15
6
Названа дата кубкового матча «Спартак» – «Динамо»
19:04
Казаков дал прогноз, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенитом» чемпионства
18:41
12
Сын Семака поступил в академию клуба РПЛ
18:33
17
Рябчук одним прилагательным описал футбол в исполнении «Спартака»
17:54
6
Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов
17:48
7
Все новости
Все новости
Станковича обвинили в недоработке в эпизоде с незабитым пенальти Медины в ворота «Динамо Мх»
21:11
1
Пьянич ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА
20:27
4
Фото«Химки» опубликовали оптимистический пост на фоне бойкота в клубе
19:31
2
Топ-3 российских футболиста в 21-м веке по версии Канчельскиса
18:53
1
Казаков дал прогноз, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенитом» чемпионства
18:41
12
Сын Семака поступил в академию клуба РПЛ
18:33
17
«Зенит» продлил сотрудничество с клубом Моуринью
18:05
1
Рябчук одним прилагательным описал футбол в исполнении «Спартака»
17:54
6
Прогноз Луиса Энрике на выступление клубов РПЛ в Лиге чемпионов
17:48
6
Реакция президента РПЛ на бойкот в «Химках»
17:41
7
Комментатор «Матч ТВ» Шнякин назвал сумму в месяц, необходимую его семье для жизни в Москве
17:15
9
Черданцев назвал условие, при котором «Краснодар» отстоит первое место
17:02
19
Бывшая супруга Тимощука – о женах игроков: «Самые пришибленные в Питере, сразу вспоминаю Машу Погребняк»
16:52
23
Игроки «Химок» провели самостоятельную тренировку без Адиева и Садыгова
16:45
6
Топ-клубы РПЛ оценили относительно «Астон Виллы»: «Там совсем другой уровень, футболисты бегают без остановки»
16:14
3
Бывшая жена Тимощука резко высказалась об Аршавине: «В детстве застрял»
16:04
6
Автор гимна «Спартака» сказал, какая строчка не понравилась фанатам команды
15:56
4
Агент Вагнера Лава назвал условие для участия игрока в матче легенд ЦСКА
15:40
3
Защитник «Зенита» высказался о настрое «Химок» на игру в Санкт-Петербурге
15:34
7
Фото«Локомотив» начал сотрудничество с лигой единоборств «Ахмат»
15:27
Титов высказался об игре Денисова
15:07
7
Инвестор «Химок» попросил не переживать из-за ситуации в клубе
14:59
3
Генич рассказал об условии, при котором «Локомотив» мог уволить Галактионова
14:39
2
Игроки «Химок» продолжили бойкот и начнут тренироваться самостоятельно
14:13
3
Инвестор «Химок» объяснил увольнение Артиги
14:00
1
Семин отреагировал на освистывание Соболева болельщиками «Зенита»
13:31
9
Медведев призвал не раскачивать лодку «Зенита»
12:58
13
Стало известно, кто может покинуть «Спартак» по окончании сезона
12:47
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 