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Сын Семака поступил в академию клуба РПЛ

Сегодня, 18:33
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Савва Семак, сын Сергея Семака, теперь занимается в академии «Зенита».

«Любопытный трансфер случится на днях в нашем детско-юношеском футболе. Савва Семак (2011 г.р.) – сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака – был зачислен в команду своего возраста академии «Зенит».

Но любопытен в этой истории другой факт. Перед зачислением в академию Савва Семак покинул другую известную петербургскую школу – СШОР «Зенит», в которой команду его возраста в конце прошлого года возглавил бывший партнер его отца по «Зениту» и сборной России Игорь Денисов», – написал источник.

  • Семак-старший тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 6 чемпионств подряд.
  • Контракт Сергея Семака с «Зенитом» действует до 2030 года.

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Источник: телеграм-канал «На карандаше»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1744904451
Савва, интересное имя, а почему не жоппа?
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