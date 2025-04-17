Сын Семака поступил в академию клуба РПЛ

Савва Семак, сын Сергея Семака, теперь занимается в академии «Зенита».

«Любопытный трансфер случится на днях в нашем детско-юношеском футболе. Савва Семак (2011 г.р.) – сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака – был зачислен в команду своего возраста академии «Зенит».

Но любопытен в этой истории другой факт. Перед зачислением в академию Савва Семак покинул другую известную петербургскую школу – СШОР «Зенит», в которой команду его возраста в конце прошлого года возглавил бывший партнер его отца по «Зениту» и сборной России Игорь Денисов», – написал источник.