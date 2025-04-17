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Реакция президента РПЛ на бойкот в «Химках»

Сегодня, 17:41
5

Президент РПЛ Александр Алаев оценил ситуацию в «Химках».

  • Игроки команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.
  • Магомед Адиев вчера был назначен и.о. главного тренера. На собрании команды он не смог убедить футболистов прервать бойкот.
  • Перед этим с поста главного тренера «Химок» ушел Франк Артига, который пока не подписал договор о расторжении контракта с клубом.

«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», – сказал Алаев.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки Алаев Александр
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Комментарии (5)
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ivany4
1744902198
Все-таки большая страна - Россия!! Не прошло и двух месяцев, как до президента РПЛ Алаева дошла весть, что в лиге проблема. И под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.)))
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Интерес
1744903093
"...и тебя вылечат...".
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subbotaspartak
1744904531
Завтра лично! Поеду на встречу с командой. Отлично! Хотя как-то и непривычно...
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СильныйМозг
1744905340
Да закрывайте вы это мАсковское шапито. Пусть придет другой клуб, дайте обязательство Яндексу инвестировать в этот клуб деньги. И овцы целы, и волки сыты.
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