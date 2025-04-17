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  • Бывшая супруга Тимощука – о женах игроков: «Самые пришибленные в Питере, сразу вспоминаю Машу Погребняк»

Бывшая супруга Тимощука – о женах игроков: «Самые пришибленные в Питере, сразу вспоминаю Машу Погребняк»

Сегодня, 16:52
19

Бывшая жена экс-полузащитника «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказал о неловкости в общении с супругами игроков петербургского клуба.

– Кто была самая пришибленная жена футболиста из тех, с которыми вы пересекались?

– В «Шахтере» все нормальные были. Самые пришибленные в Питере встречались. Сразу вспоминаю Машу Погребняк. Она была не то что плохой, но такие разговоры странные проскакивали…

На одной из тусовок «Зенита» девушки сели отдельно от мужчин и начали разговаривать на женские темы. И тут Маша начинает – как грудь сделать, сколько сантиметров половые органы у мужчин, у кого больше. Я сразу курить ушла, мне неприятно было такое слушать.

  • Тимощук выступал в «Зените» в 2007–2009 и 2013–2015 годах. Сейчас он работает тренером главной команды.
  • Нападающий Павел Погрбеняк играл в «Зенит» в 2007–2009 годах.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел Тимощук Анатолий
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Комментарии (19)
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темирхан
1744898387
так у нас футбольный сайт или бл. ДОМ-2? что всякую хрень писать!
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Тинез Розоп
1744899252
Бомба , зачем бабские сплетни тут?...
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СильныйМозг
1744900811
Питерская шлю.шка, рождения в городе мАскве, это жесть. Да вообще, все кто рождён в мАскве самые пришибленные. :)))
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ziborock
1744901027
Дзюба тоже попал в Зенит и стал пришибленным! Глушенков то же самое!)))
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Desma
1744902240
Самая пришибленная это Анна Сунцова, которая брала интервью у не менее пришибленной Навроцкой, после чего опубликовала в Спортс плод своего воспалённого мозга.
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Ловкий Бубен
1744902680
Ну зачем это бомбардир, зачем ? Совсем нечего написать ? Ну я понимаю между турами мало информации , ну взяли бы у Карпина интервью или у Бубнова, на худой конец у футболиста какого-нибудь, поговорили бы с каким нибудь тренером РПЛ... как помойка стал сайт
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Дубина
1744904066
Там все пришибленные(( Позор
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