Бывшая супруга Тимощука – о женах игроков: «Самые пришибленные в Питере, сразу вспоминаю Машу Погребняк»

Бывшая жена экс-полузащитника «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказал о неловкости в общении с супругами игроков петербургского клуба.

– Кто была самая пришибленная жена футболиста из тех, с которыми вы пересекались?

– В «Шахтере» все нормальные были. Самые пришибленные в Питере встречались. Сразу вспоминаю Машу Погребняк. Она была не то что плохой, но такие разговоры странные проскакивали…

На одной из тусовок «Зенита» девушки сели отдельно от мужчин и начали разговаривать на женские темы. И тут Маша начинает – как грудь сделать, сколько сантиметров половые органы у мужчин, у кого больше. Я сразу курить ушла, мне неприятно было такое слушать.