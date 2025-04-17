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  • Бывшая жена Тимощука резко высказалась об Аршавине: «В детстве застрял»

Бывшая жена Тимощука резко высказалась об Аршавине: «В детстве застрял»

Сегодня, 16:04
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Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая высказалась об известном экс-нападающем петербуржцев Андрее Аршавине.

– С кем Тимощук дружил в «Зените»?

– Да со многими. Больше, наверное, с Радимовым.

– А с Денисовым, Аршавиным?

– Не особенно. Аршавин вообще какой-то странный чувак. Отмороженный! Всегда был сам по себе. Изредка мог с Денисовым потусить.

Аршавин похож на бразильца, но более культурный немного. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял. Может психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять.

  • Тимощук выступал в «Зените» в 2007–2009 и 2013–2015 годах. Сейчас он работает тренером главной команды.
  • Аршавин играл за основной состав «Зенита» в 1999–2008, 2012 и 2013–2015 годах. Сечас он пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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Мордаванин
1744896208
нищая хохлопсина дерётся за остатки сахарной косточки). "В 2022 году Навроцкая выступила с поддержкой инициативы жителей города Луцка, которые посчитали необходимым лишить спортсмена звания почетного гражданина." и т.д.
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АлексМак
1744896431
дурында
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