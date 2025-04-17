Бывшая жена Тимощука резко высказалась об Аршавине: «В детстве застрял»

Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая высказалась об известном экс-нападающем петербуржцев Андрее Аршавине.

– С кем Тимощук дружил в «Зените»?

– Да со многими. Больше, наверное, с Радимовым.

– А с Денисовым, Аршавиным?

– Не особенно. Аршавин вообще какой-то странный чувак. Отмороженный! Всегда был сам по себе. Изредка мог с Денисовым потусить.

Аршавин похож на бразильца, но более культурный немного. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял. Может психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять.