Бывшая жена Тимощука резко высказалась об Аршавине: «В детстве застрял»

Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая высказалась об известном экс-нападающем петербуржцев Андрее Аршавине.
– С кем Тимощук дружил в «Зените»?
– Да со многими. Больше, наверное, с Радимовым.
– А с Денисовым, Аршавиным?
– Не особенно. Аршавин вообще какой-то странный чувак. Отмороженный! Всегда был сам по себе. Изредка мог с Денисовым потусить.
Аршавин похож на бразильца, но более культурный немного. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял. Может психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять.
- Тимощук выступал в «Зените» в 2007–2009 и 2013–2015 годах. Сейчас он работает тренером главной команды.
- Аршавин играл за основной состав «Зенита» в 1999–2008, 2012 и 2013–2015 годах. Сечас он пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.
Источник: Спортс''