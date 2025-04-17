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Титов высказался об игре Денисова

Сегодня, 15:07
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил поддержку правому защитнику красно-белых Даниилу Денисову.

– У болельщиков кандидатура Даниила Денисова вызывает негатив. Многие винят его во всех поражениях «Спартака». Вы разделяете мнение, что Денисов не соответствует уровню команды, и как парню при таком негативном фоне не сломаться психологически?

– Денисов – уже состоявшийся футболист, поэтому желаю ему только терпения. Ничего страшного, бывали случаи, что в «Спартак» брали футболистов, которые только начали бить по мячу, а их называли новыми Рамосами или Роберто Карлосами, хвалили и не критиковали. Не буду называть конкретные фамилии.

Денисов работает. Всякое бывает в жизни. Это надо просто перетерпеть. Понятно, что любая ошибка защитника или вратаря сразу на виду. Но у нас же и у атаки свои проблемы, забивай все тогда.

Если вратарь должен все ловить, защитник должен все выносить, играть без ошибок, а нападающие как? У них тоже есть свои моменты, в которых они не забивают, ошибаются, обрезают и приводят моменты к своим воротам.

Я надеюсь, что если пойдут победы, то где-то про такие негативные моменты будут и забывать. Поэтому полная поддержка Денисову. Надеюсь, что у него все получится.

  • 22-летний Денисов провел за «Спартак» в этом сезоне 32 матча, отдал 3 передачи.
  • В игре 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2) он забил гол в свои ворота.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Денисов Даниил
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Комментарии (5)
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alefreddy
1744892368
вряд ли так получится у Рассказова и Маслова это система была
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Arvlad
1744894101
С такой постановкой вопроса, я бы с этим "журналистом" вообще бы не стал разговаривать... В самом вопросе заложена открытое утверждение сомнительных фактов, основанная на "мнении болельщиков" о том да о сём, хотя в действительности, игрок пользуется доверием тренера, а это - самое главное, как и в случае предыдущей "жертвы" в лице г-на Рассказова, на месте которого я бы и плевать не захотел в сторону так наз. "болельщиков", иными словами - больных...
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Прокс
1744895143
Бромантан прав!!!
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FWSPM
1744895995
хватит уже оправдывать денисова терпеть можно полсезона...даже сезон уже нет! а тут три сезона этот цирк смотрим. для команды которая хочет бороться за чемп это неприемлемо
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FWSPM
1744896119
пусть едет в аренду и там учится играть в Спартаке учится не нужно нужно приходить и сразу давать результат кто не тянет вон из команды.
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