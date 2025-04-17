Титов высказался об игре Денисова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил поддержку правому защитнику красно-белых Даниилу Денисову.

– У болельщиков кандидатура Даниила Денисова вызывает негатив. Многие винят его во всех поражениях «Спартака». Вы разделяете мнение, что Денисов не соответствует уровню команды, и как парню при таком негативном фоне не сломаться психологически?

– Денисов – уже состоявшийся футболист, поэтому желаю ему только терпения. Ничего страшного, бывали случаи, что в «Спартак» брали футболистов, которые только начали бить по мячу, а их называли новыми Рамосами или Роберто Карлосами, хвалили и не критиковали. Не буду называть конкретные фамилии.

Денисов работает. Всякое бывает в жизни. Это надо просто перетерпеть. Понятно, что любая ошибка защитника или вратаря сразу на виду. Но у нас же и у атаки свои проблемы, забивай все тогда.

Если вратарь должен все ловить, защитник должен все выносить, играть без ошибок, а нападающие как? У них тоже есть свои моменты, в которых они не забивают, ошибаются, обрезают и приводят моменты к своим воротам.

Я надеюсь, что если пойдут победы, то где-то про такие негативные моменты будут и забывать. Поэтому полная поддержка Денисову. Надеюсь, что у него все получится.