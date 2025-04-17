Инвестор «Химок» попросил не переживать из-за ситуации в клубе

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов считае, что на клуб оказывается негативное давление.

– На «Химках» заострено внимание, не только у этой команды есть проблемы.

– Почему, на ваш взгляд, на «Химках» заострено внимание?

– Я считаю, что «Химки» недостойны того негативного давления, которое сейчас оказывается в прессе. Было много команд, которые банкротилось, прекращали существование, не выполняли свои обязательства. «Химки» пока свои обязанности выполняют.

Не знаю, почему все говорят о «Химках». Может быть, потому что клуб находится около столицы. Не переживайте, все будет хорошо.