Инвестор «Химок» попросил не переживать из-за ситуации в клубе

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов считае, что на клуб оказывается негативное давление.
– На «Химках» заострено внимание, не только у этой команды есть проблемы.
– Почему, на ваш взгляд, на «Химках» заострено внимание?
– Я считаю, что «Химки» недостойны того негативного давления, которое сейчас оказывается в прессе. Было много команд, которые банкротилось, прекращали существование, не выполняли свои обязательства. «Химки» пока свои обязанности выполняют.
Не знаю, почему все говорят о «Химках». Может быть, потому что клуб находится около столицы. Не переживайте, все будет хорошо.
- Вчера Франк Артига ушел с поста главного тренера «Химок», исполняющим обязанности главного тренера стал Магомед Адиев.
- Игроки команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей со стороны клуба.
- «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками после 24 матчей.
- Подмосковный клуб должен сыграть с «Зенитом» 20 апреля в рамках 25-го тура РПЛ. Начало матча запланировано на 16:30 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»