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Кейн оценил шансы «Баварии» на спасение сезона

Сегодня, 14:25

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Интером» (2:2) в Милане.

«Когда ты в «Баварии», то ожидаешь выхода в полуфинал и финал Лиги чемпионов. Мы прибавляли в турнире раунд за раундом. Знали, что можем победить любую команду в мире.

Это футбол. Мы не можем позволить этому испортить наш сезон. Нам по-прежнему предстоит вернуть титул Бундеслиги в Мюнхен. У нас игра через пару дней, нам нужно встать и вернуться на победный путь», – сказал Кейн.

  • В первом матче «Интер» победил со счетом 2:1.
  • «Бавария» в этом сезоне ранее также вылетела из Кубка Германии.
  • В Бундеслиге мюнхенцы лидируют с 69 очками после 29 матчей. «Байер» отстает на 6 очков.
  • 31-летний Кейн пока не выиграл ни одного трофея за карьеру.

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Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Германия. Бундеслига Бавария Интер Кейн Гарри
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