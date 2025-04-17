Кейн оценил шансы «Баварии» на спасение сезона

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Интером» (2:2) в Милане.

«Когда ты в «Баварии», то ожидаешь выхода в полуфинал и финал Лиги чемпионов. Мы прибавляли в турнире раунд за раундом. Знали, что можем победить любую команду в мире.

Это футбол. Мы не можем позволить этому испортить наш сезон. Нам по-прежнему предстоит вернуть титул Бундеслиги в Мюнхен. У нас игра через пару дней, нам нужно встать и вернуться на победный путь», – сказал Кейн.