Инвестор «Химок» объяснил увольнение Артиги

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов сказал, что увольнение Франка Артиги с поста главного тренера команды продиктовано игрой команды.

– Почему был уволен Артига? Связано ли это с поддержкой игроков в вопросе финансов?

– Данное решение приняло руководство клуба. Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях.