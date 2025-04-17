Инвестор «Химок» объяснил увольнение Артиги

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов сказал, что увольнение Франка Артиги с поста главного тренера команды продиктовано игрой команды.
– Почему был уволен Артига? Связано ли это с поддержкой игроков в вопросе финансов?
– Данное решение приняло руководство клуба. Команда не играет, поэтому, наверное, другого решения не существовало. Не было такого, что Артигу убрали из команды, потому что он поддержал сторону игроков в вопросе, связанном с финансами. Мы с ним попрощались, пожали друг другу руки. Расстались в нормальных отношениях.
- «Химки» проиграли два последних матча.
- Команда занимает 12-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Магомед Адиев.
Источник: «Спорт-Экспресс»