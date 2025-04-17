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  • Семин отреагировал на освистывание Соболева болельщиками «Зенита»

Семин отреагировал на освистывание Соболева болельщиками «Зенита»

Сегодня, 13:31
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал освистывание нападающего «Зенита» Александра Соболева болельщиками петербургской команды. Они припоминают ему игру за «Спартак».

«Он же знал, куда он шел. Когда принимал такое решение, то, наверное, был к этому готов.

Я не знаю, может ли Соболев стать игроком основного состава «Зенита» или нет. Потому что на сегодняшний день в линии атаки собраны игроки высокого класса.

Ему надо занять свое стабильное место и идти дальше поэтапно. Наверное, Сергей Семак видел, как встроить Соболева в игру команды, соглашаясь на переход. И, видимо, на каком-то этапе он будет нужен.

Последние матчи показывают, что Александр начинает приносить пользу. Наверное, «Зениту» нужны его габариты и то, что он может поменять в лучшую сторону ситуацию внутри штрафной площадки», – сказал Семин.

  • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.
  • Форвард провел за петербуржцев 24 матча, забил 4 гола, сделал 2 передачи.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семин Юрий
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Комментарии (1)
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Ziklop
1744886721
это бревно нужно семаку? значит у них личные отношения и контракты....
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