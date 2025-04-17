Семин отреагировал на освистывание Соболева болельщиками «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал освистывание нападающего «Зенита» Александра Соболева болельщиками петербургской команды. Они припоминают ему игру за «Спартак».

«Он же знал, куда он шел. Когда принимал такое решение, то, наверное, был к этому готов.

Я не знаю, может ли Соболев стать игроком основного состава «Зенита» или нет. Потому что на сегодняшний день в линии атаки собраны игроки высокого класса.

Ему надо занять свое стабильное место и идти дальше поэтапно. Наверное, Сергей Семак видел, как встроить Соболева в игру команды, соглашаясь на переход. И, видимо, на каком-то этапе он будет нужен.

Последние матчи показывают, что Александр начинает приносить пользу. Наверное, «Зениту» нужны его габариты и то, что он может поменять в лучшую сторону ситуацию внутри штрафной площадки», – сказал Семин.