Селюк – об Артиге: «Достоин топовой команды, которую сделал бы чемпионом»

Агент экс-главного тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с отставкой испанского специалиста.

«Мне не совсем понятна позиция Адиева, который должен видеть ситуацию, когда все футболисты говорят: мы за Артигу.

Бойкот матча с «Зенитом»? Не знаю, момент переговорный. В этом есть трагедия, но так сложились обстоятельства. Уверен, что Туфан Садыгов разрешит ситуацию, покроет все издержки. Но у него были проблемы, нельзя на него все сваливать. Если бы не Франк, «Химки» занимали бы место «Оренбурга».

Горжусь футболистами, я многих недооценивал. Они способны совершить поступок. Тренер пять месяцев бился за них, несмотря на личные проблемы. Он достоин топовой команды, которую сделал бы чемпионом, постоянно приводил бы к медалям», – сказал Селюк.