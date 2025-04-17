Селюк – об Артиге: «Достоин топовой команды, которую сделал бы чемпионом»

Агент экс-главного тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с отставкой испанского специалиста.
«Мне не совсем понятна позиция Адиева, который должен видеть ситуацию, когда все футболисты говорят: мы за Артигу.
Бойкот матча с «Зенитом»? Не знаю, момент переговорный. В этом есть трагедия, но так сложились обстоятельства. Уверен, что Туфан Садыгов разрешит ситуацию, покроет все издержки. Но у него были проблемы, нельзя на него все сваливать. Если бы не Франк, «Химки» занимали бы место «Оренбурга».
Горжусь футболистами, я многих недооценивал. Они способны совершить поступок. Тренер пять месяцев бился за них, несмотря на личные проблемы. Он достоин топовой команды, которую сделал бы чемпионом, постоянно приводил бы к медалям», – сказал Селюк.
- Магомед Адиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок» 16 апреля после отставки Артиги.
- «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками.
- Команда испытывает финансовые проблемы.