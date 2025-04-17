Анчелотти высказался об уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Арсенала» (1:2) в Мадриде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов высказался о своем будущем в клубе.

«Это может случиться в этом году, а может и в следующем, когда у меня закончится контракт. В этом нет проблемы. Когда я закончу работу здесь, то я буду благодарен клубу. Вот и все. Точка.

В последние годы мы добились больших успехов, но в этом нам пришлось страдать. Все пошло не так, как ожидалось, но в спорте такое бывает, потому что непобедимых нет.

Возможно, отмененный пенальти стал переломным моментом. Он мог бы все изменить. Но «Арсенал» защищался очень хорошо. Нам было трудно находить пространство. Мы играли интенсивнее обычного, но этого оказалось недостаточно», – сказал Анчелотти.