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Анчелотти высказался об уходе из «Реала»

Сегодня, 07:49
6

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Арсенала» (1:2) в Мадриде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов высказался о своем будущем в клубе.

«Это может случиться в этом году, а может и в следующем, когда у меня закончится контракт. В этом нет проблемы. Когда я закончу работу здесь, то я буду благодарен клубу. Вот и все. Точка.

В последние годы мы добились больших успехов, но в этом нам пришлось страдать. Все пошло не так, как ожидалось, но в спорте такое бывает, потому что непобедимых нет.

Возможно, отмененный пенальти стал переломным моментом. Он мог бы все изменить. Но «Арсенал» защищался очень хорошо. Нам было трудно находить пространство. Мы играли интенсивнее обычного, но этого оказалось недостаточно», – сказал Анчелотти.

  • Гол у «Реала» забил Винисиус на 67-й минуте. У «Арсенала» отличились Букайо Сака на 65-й и Габриэль Мартинелли на 90+3-й.
  • В первом матче лондонцы победили со счетом 3:0.
  • «Реал» не вышел в 1/2 финала впервые с сезона-2019/20.

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Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Арсенал Реал Анчелотти Карло
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Комментарии (6)
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прабабушка краба
1744865816
А мог быть финал Реал - Барса... Теперь точно нет
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sined1951
1744869532
Прощай дедушка,ты был славный старикан,но твое время а Реале прошло.Уступи дорогу Алонсо.
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FFR
1744870104
Период Анчелотти в Реале прошёл, нужно уходить.
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oplechton
1744872479
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.
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zigbert
1744873058
Разговоры об этом ходят давно а тут еще подлил масла в огонь вылет из ЛЧ.
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Garrincha58
1744873935
Плохо играли Родриго и Алаба. Васкес вообще самое слабое звено в Реале Вини и Мбаппе каждый тянет игру на себя поэтому канонирам было легко защищаться тем более временами они атаковали опасней мадридцев, а виноват как всегда Карло На поле играют игроки тем более такого класса им даже тренер не нужен Самый ценный игрок этого противостояния конечно же Райс он и вчера был везде, как фигаро Увы такого игрока у Реала вчера не нашлось хотя им бы мог стать Вальверде или Беллингем, но они сыграли ниже своих возможностей Всё это и привело к такому результату
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