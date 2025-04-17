Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после победы в противостоянии с «Реалом».

Команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы выиграли и дома (3:0) и на выезде (2:1).

«Наверное, я никогда не испытывал большей гордости за своих игроков. Причина не только в выходе в полуфинал, но и в том, чего мы добились в сложившихся обстоятельствах, учитывая количество травм, как сражались и как провели эту игру.

Райс сегодня был невероятен. Он был невероятно хладнокровен. Он повел команду за собой и сделал игру. На этом уровне нужен такой игрок. По сравнению с матчем на прошлой неделе сегодня он выделялся по-другому.

Безусловно, это один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды, которая вдохновляла многих из нас в этом турнире. Мы можем гордиться тем, что выиграли противостояние в таком стиле», – сказал Артета.