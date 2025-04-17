В УЕФА объяснили, почему судья отменил пенальти в пользу «Реала» в матче с «Арсеналом»

Стала известна формулировка отмены пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

На 23-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый в ворота лондонцев.

Он дал желтую карточку Деклану Райсу за фол против Килиана Мбаппе.

ВАР не согласился с мнением судьи и пригласил его к монитору.

После изучения видеоповтора Летексье отменил и пенальти, и желтую Райсу.

В трансляции звучали предположения, что 11-метровый не назначили из-за офсайда у Мбаппе, поэтому УЕФА опубликовал официальное разъяснение.

«Пенальти в ворота лондонского «Арсенала» был отменeн из-за того, что Деклан Райс не нарушил правила», – говорится в заявлении УЕФА.