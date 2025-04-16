Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой оценил вероятность увольнения Лички из «Динамо»

Сегодня, 19:42

Александр Мостовой порассуждал о будущем Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

Сообщалось, что чеха уволят в случае поражения от ЦСКА в сегодняшнем кубковом дерби.

«Я бы не хотел давать каких-то прогнозов на этот счeт.

Почему «Динамо» проиграет? «Динамо» может выиграть сегодня, в первой игре они не должны были проигрывать, скорее всего, там ничья должна быть. Но в конце пропустили и всe.

Я в эти слухи не верю», – сказал Мостовой.

  • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 24 туров.
  • У них 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.

Еще по теме:
Мостовой высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» или «Зенит» 2
Мостовой отказался назвать провальным трансфер Гарсии в «Спартак» 6
Мостовой – о форвардах сильнее Дзюбы: «Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!» 2
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Легендарная рок-группа выступит перед финалом Лиги чемпионов
19:48
Пономарев назвал худшего защитника РПЛ: «Здоровый, но глупый кобeл – меня тошнит от него»
19:28
2
В Китае погиб нападающий, отказавший «Краснодару»
19:13
ФотоБолельщик пришел на матч «Зенит» – «Ростов» в футболке против Fan ID – его не пустили на стадион
18:58
4
Клопп готов тренировать только две команды
18:49
1
Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»
18:40
2
«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне
17:59
2
«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»
17:50
10
Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава «Реала» на матч с «Арсеналом»
17:40
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
17:00
Все новости
Все новости
Мостовой оценил вероятность увольнения Лички из «Динамо»
19:42
Легионер «Пари НН» пропустит остаток сезона
19:35
Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»
18:40
2
Сулейманов извинился перед Галактионовым: «Я наговорил лишнего»
18:17
«Химки» могут отправить вторую команду на игру с «Зенитом»
17:50
10
Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»
17:14
3
Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»
16:50
2
Раскрыто окончательное решение «Химок» по бойкоту матча с «Зенитом»
16:31
14
«Гремио» ответил на предложение ЦСКА о трансфере Монсальве
16:25
1
В «Зените» приняли решение по будущему Семака
15:50
8
Быстров рассказал, как избавился от автомобиля, подаренного «Спартаком»: «Я на этом пылесосе не поеду»
15:15
22
Мостовой высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» или «Зенит»
14:50
2
В клубе РПЛ игроки второй день подряд бойкотировали тренировку
14:41
2
Зенитовец Нино назвал величайшего спортсмена в истории – он из России
13:53
Мостовой отказался назвать провальным трансфер Гарсии в «Спартак»
13:30
6
Агент высказался о будущем Джикии в случае попадания «Химок» в «небесную лигу»
13:24
7
Профсоюз оценил правомочность бойкота матча с «Зенитом» игроками «Химок»
13:07
4
Зобнин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
12:52
10
Мостовой – о форвардах сильнее Дзюбы: «Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!»
12:42
2
Нападающий «Локо» Сулейманов: «Галактионов считает, что мне не надо играть»
12:35
1
Игрокам «Химок» представили нового тренера
12:26
Быстров – о «Динамо»: «Личка обосрался, а там Карпин или не Карпин, пусть хоть на окуня меняют»
12:04
10
ФотоРПЛ уточнила расписание 28-го тура
11:48
Хомуха назвал футболиста «Зенита», у которого из-за критики заиграло самолюбие в матче с «Краснодаром»
11:30
1
Агент Сулейманова намекнул на условие сохранения игрока в «Локо»: «Нет гарантии, что Галактионов продолжит работу»
11:05
5
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль
10:30
8
Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»
10:20
5
Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»
10:11
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 