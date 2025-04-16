Мостовой оценил вероятность увольнения Лички из «Динамо»

Александр Мостовой порассуждал о будущем Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».
Сообщалось, что чеха уволят в случае поражения от ЦСКА в сегодняшнем кубковом дерби.
«Я бы не хотел давать каких-то прогнозов на этот счeт.
Почему «Динамо» проиграет? «Динамо» может выиграть сегодня, в первой игре они не должны были проигрывать, скорее всего, там ничья должна быть. Но в конце пропустили и всe.
Я в эти слухи не верю», – сказал Мостовой.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 24 туров.
- У них 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.
Источник: «Евро-футбол»