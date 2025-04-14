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  • Гурцкая предрек отставку тренера из клуба топ-5 РПЛ на этой неделе

Гурцкая предрек отставку тренера из клуба топ-5 РПЛ на этой неделе

Сегодня, 19:50
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Футбольный агент Тимур Гурцкая дал прогноз насчет ближайшей тренерской отставки в РПЛ.

– В матче, в котором «Динамо» должно выигрывать, почему-то выходит Даса не по позиции. В матче, где, по идее, «Динамо» должно больше атаковать.

В интервью в начале года Личка говорил: «У меня не хватает состава». Сейчас у него на лавке сидят два игрока сборной России и игрок сборной Мексики: Глебов, Фомин и Чавес.

Как это назвать еще, кроме как самодурства?

– Как вы объясняете это решение?

– Личка пошел ва-банк, в авантюру. Авантюра в том, что он поставил все фишки на Кубок. Ему надо обыгрывать ЦСКА.

Это не инсайд, но я вас уверяю: если Личка проиграет ЦСКА в среду, он будет отправлен в отставку. Не дожидаясь конца сезона.

– Они же не вылетят из Кубка даже при поражении от ЦСКА.

– Не вылетят из Кубка, но чудовищная игра с «Пари НН»… Были матчи с ЦСКА, «Локомотивом», где они играли хорошо, но по стечению обстоятельств не забили, бывает.

– А если «Динамо» выиграет?

– Если они пройдут ЦСКА, то потом спокойно вылетят в полуфинале от «Зенита».

Это авантюра. «Нижний Новгород» в последних матчах показал, что «Динамо» с этой командой терять очки не имеет права.

  • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 24 туров.
  • У них 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Гурцкая Тимур
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1744655983
У Тимура фамилия бабская, кто его всерьез воспринимает?
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