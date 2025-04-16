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  • Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава «Реала» на матч с «Арсеналом»

Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава «Реала» на матч с «Арсеналом»

Сегодня, 17:40
2

В Испании раскрыли предварительный состав «Реала» на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против «Арсенала».

По информации Marca, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава.

С первых минут на поле выйдут Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Орельен Чуамени, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

11-м футболистом «Реала» будет либо Лука Модрич, либо Родриго.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Арсенал Реал
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Комментарии (2)
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Октавиус
1744814932
Лукас Васкес, понятно, камбэка не будет(
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