Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава «Реала» на матч с «Арсеналом»

В Испании раскрыли предварительный состав «Реала» на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против «Арсенала».

Сегодняшний матч начнется в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

В Лондоне «Реал» проиграл со счетом 0:3.

По информации Marca, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти выбрал 10 из 11 игроков для стартового состава.

С первых минут на поле выйдут Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Орельен Чуамени, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

11-м футболистом «Реала» будет либо Лука Модрич, либо Родриго.