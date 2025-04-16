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  • Почетный президент РФС объяснил, почему не поедет на финал Лиги чемпионов

Почетный президент РФС объяснил, почему не поедет на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 15:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что его пригласили на три финала турниров УЕФА.

83-летний Колосков не поедет из-за сложной логистики.

«Конгресс ФИФА будет в мае, я туда не полечу. Это будет Парагвай. Я, во-первых, там уже был. Во-вторых, лететь туда ради одной ночи нет никакого смысла.

А так меня пригласили на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций. Но я пока еще не принял решение.

Скорее всего, никуда не полечу. Нет прямых рейсов. А с пересадками мне тяжело», – заявил Колосков.

  • Финал ЛЧ в 2025 году пройдет в Мюнхене(Германия) 31 мая.
  • Финал ЛЕ состоится 21 мая в Бильбао (Испания).
  • Финал четырех Лиги наций запланирован на июнь. 4 матча примут 2 немецких города.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига Европы
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