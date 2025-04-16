Почетный президент РФС объяснил, почему не поедет на финал Лиги чемпионов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что его пригласили на три финала турниров УЕФА.
83-летний Колосков не поедет из-за сложной логистики.
«Конгресс ФИФА будет в мае, я туда не полечу. Это будет Парагвай. Я, во-первых, там уже был. Во-вторых, лететь туда ради одной ночи нет никакого смысла.
А так меня пригласили на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций. Но я пока еще не принял решение.
Скорее всего, никуда не полечу. Нет прямых рейсов. А с пересадками мне тяжело», – заявил Колосков.
- Финал ЛЧ в 2025 году пройдет в Мюнхене(Германия) 31 мая.
- Финал ЛЕ состоится 21 мая в Бильбао (Испания).
- Финал четырех Лиги наций запланирован на июнь. 4 матча примут 2 немецких города.
Источник: «Спорт-Экспресс»