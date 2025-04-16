Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что самые культурные болельщики в РПЛ у «Ростова».
«Если не брать фанатские движения и группировки, то самые культурные болельщики – в южных регионах, у «Ростова» и «Краснодара». В южных городах очень любят футбол. Понятно, что привилегию отдаю «Ростову». Это моя родная земля. Спокойные, нигде не участвуют, приходят и заполняют стадионы.
Но во многих городах, где есть команды РПЛ, любят футбол и много хороших болельщиков. Наверное, ещe могу отметить Самару», – сказал Глушаков.
- Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области.
- Он играл в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».
Источник: Legalbet