Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что самые культурные болельщики в РПЛ у «Ростова».

«Если не брать фанатские движения и группировки, то самые культурные болельщики – в южных регионах, у «Ростова» и «Краснодара». В южных городах очень любят футбол. Понятно, что привилегию отдаю «Ростову». Это моя родная земля. Спокойные, нигде не участвуют, приходят и заполняют стадионы.

Но во многих городах, где есть команды РПЛ, любят футбол и много хороших болельщиков. Наверное, ещe могу отметить Самару», – сказал Глушаков.