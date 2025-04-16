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  • Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками

Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками

Сегодня, 09:36
3

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что самые культурные болельщики в РПЛ у «Ростова».

«Если не брать фанатские движения и группировки, то самые культурные болельщики – в южных регионах, у «Ростова» и «Краснодара». В южных городах очень любят футбол. Понятно, что привилегию отдаю «Ростову». Это моя родная земля. Спокойные, нигде не участвуют, приходят и заполняют стадионы.

Но во многих городах, где есть команды РПЛ, любят футбол и много хороших болельщиков. Наверное, ещe могу отметить Самару», – сказал Глушаков.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Крылья Советов Глушаков Денис
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Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1744787523
В Ростове да, футбол любят, там на трибуны даже на коврах-самолётах прилетают, а футболистам иногда "шапки-элдорки" выдают. Им бы вот ещё антивандальные скамейки запасных приобрести, чтобы от станковичей как-то защититься. В общем, Ростов рулит! Культурно рулит. )) """
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Интерес
1744787540
В Калининграде,как и специалисты по имиджевой составляющей клуба-всегда с юмором,без хамства и грубостей.И когда приезжали(прилетали) фанаты из региональной(бывшей "культурной") столицы,город вздрагивал и народ возмущался их поведением.Другие подобным не отметились,даже спартачи.
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рылы
1744788256
говорят, что в краснодаре после матча все трибуны засыпаны семечками. грызут всю игру и прямо под ноги плюют. а кому-то это убирать. даже хряки так не свинячат (хотя не уверен). это культурно?
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