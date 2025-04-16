Игрок РПЛ назвал 3 самых популярных российских клуба в Алжире

Алжирский полузащитник «Динамо Мх» Уссем Мрезиг назвал самые известные российские клубы в Алжире.

«Самые популярные российские клубы в Алжире? Думаю, это «Зенит» и ЦСКА. Мне кажется, что дела обстоят так. По крайней мере я много слышал об этих командах, пока не перебрался в Россию.

Они регулярно и неплохо выступали в Лиге чемпионов. Поэтому «Зенит», ЦСКА. И ещe назову «Рубин» Казань. Пусть будут три эти команды», – сказал Мрезиг.