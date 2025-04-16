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  • Игрок РПЛ назвал 3 самых популярных российских клуба в Алжире

Игрок РПЛ назвал 3 самых популярных российских клуба в Алжире

Сегодня, 09:24
2

Алжирский полузащитник «Динамо Мх» Уссем Мрезиг назвал самые известные российские клубы в Алжире.

«Самые популярные российские клубы в Алжире? Думаю, это «Зенит» и ЦСКА. Мне кажется, что дела обстоят так. По крайней мере я много слышал об этих командах, пока не перебрался в Россию.

Они регулярно и неплохо выступали в Лиге чемпионов. Поэтому «Зенит», ЦСКА. И ещe назову «Рубин» Казань. Пусть будут три эти команды», – сказал Мрезиг.

  • Хавбек перешел в махачкалинский клуб прошлым летом.
  • Он провел за «Динамо Мх» 20 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин Зенит ЦСКА Мрезиг Уссем
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Комментарии (2)
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Странник 09
1744786722
Вот где болельщики зенита спрятались(19 миллионов)
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Интерес
1744787704
Это не новость,это просто факт.Ничего не значащий.Два клуба,что-то выигравшие на международной арене,всегда в поле зрения массового болельщика и специалистов.
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