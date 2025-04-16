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Аршавин – о Месси: «Просто пешкарусом ходит»

Сегодня, 05:42

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси. Бывший капитан сборной России посетил матч форварда «Интер Майами» в МЛС.

– Он играет, как в моих лучших матчах, просто пешкарусом ходит. Посмотри за ним, удивляюсь, что он сейчас на своей половине находится. С другой стороны, как ему ещe здесь играть. Я просто не понимаю, за Аргентину же он выступает, забивает и отдаeт.

– В каком возрасте ты тоже пешком начал ходить?

– Раньше, чем он. Посмотрите, Суаресу уже тяжело, вроде старается, тело уже не то.

– Это просто шоу со звeздами, где все играют на 20%?

– Не потому что они не хотят, а потому что не могут. Ну не 20%.

– Может, это и неплохо, трибуны собираются.

– Конечно, 90% из этих зрителей пришли смотреть на Месси.

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Источник: ютуб-канал Fonbet
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Аршавин Андрей
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