Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

Парижане уступили на выезде со счетом 2:3.

Они прошли дальше благодаря домашней победе 3:1.

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу ЛЧ определится в паре «Реал» – «Арсенал».

«Мы во второй раз подряд выполнили сложную задачу – пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сегодня было очень тяжело. Мы начали матч как нельзя лучше, но потом у нас возникли проблемы.

Мы никогда не должны быть излишне самоуверенны, потому что во время матча все постоянно меняется, к этому нужно быть готовым.

«Астон Вилла» – очень хорошая команда с классными игроками. Мы очень счастливы, что прошли их.

Нам нужно многое улучшить, чтобы команда добилась еще большего успеха. Мы будем бороться до конца.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда с нами. Мы переживаем действительно хорошие времена», – сказал Энрике.