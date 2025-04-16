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Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»

Сегодня, 01:00
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

  • Парижане уступили на выезде со счетом 2:3.
  • Они прошли дальше благодаря домашней победе 3:1.
  • Соперник «ПСЖ» по полуфиналу ЛЧ определится в паре «Реал» – «Арсенал».

«Мы во второй раз подряд выполнили сложную задачу – пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сегодня было очень тяжело. Мы начали матч как нельзя лучше, но потом у нас возникли проблемы.

Мы никогда не должны быть излишне самоуверенны, потому что во время матча все постоянно меняется, к этому нужно быть готовым.

«Астон Вилла» – очень хорошая команда с классными игроками. Мы очень счастливы, что прошли их.

Нам нужно многое улучшить, чтобы команда добилась еще большего успеха. Мы будем бороться до конца.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда с нами. Мы переживаем действительно хорошие времена», – сказал Энрике.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла Энрике Луис
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Комментарии (2)
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peregudowich
1744755907
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 12 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Выходит на первом месте. Гарантии!
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aldo conte
1744757169
Нормальный результат - главное прошли в полуфинал. Болеем за Хвичу!
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