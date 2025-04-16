Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги проигранного матча с «Боруссией Д».

Каталонцы уступили со счетом 1:3 в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

Дальше прошла «Барса» благодаря домашней победе 4:0.

Следующий соперник – «Бавария» или «Интер».

«Нам противостоял очень хороший соперник. Атмосфера на стадионе была потрясающей.

Это был не лучший день для «Барсы». Матчи с такими командами не бывают легкими.

Главное, что мы прошли дальше, что и было нашей целью. ЛЧ – лучший турнир в мире, и здорово, когда тебе удается дойти до полуфинала», – сказал Флик.