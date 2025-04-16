Президент «Урала» Иванов сорвался на журналистов после 0:3 от «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов в жесткой форме отказался общаться с прессой после кубкового матча со «Спартаком».

«О чeм с вами беседовать? Вы всякую ерунду пишете, а я должен с вами беседовать? Мы не договаривались со «Спартаком», – сказал Иванов журналистам.