Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о кубковой победе над «Уралом» (3:0).

– Почему не произошло изменений в стартовом составе после поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) в РПЛ?

– Такие моменты бывают. Мне было довольно легко сделать выбор состава, ребята показали футбол, достойный «Спартака». Матч с «Динамо» стал для нас уроком, сегодня все было прекрасно. Жизнь дает нам несколько шансов реабилитироваться за неудачи, и выбор состава исходил из этого. Я уверен в ребятах, они провели первый тайм на высоком уровне.

Мне понравилось то, что мы прошли в следующий раунд. Это самое главное сегодня. Была прекрасная игра, правильная концентрация, мотивация, настрой, все было хорошо. Мы провели определенную ротацию, поэтому все ребята понравились. Понравилось, как играла команда.

– Угальде не забивает уже больше месяца за клуб. Как можете объяснить эту серию?

– Жизнь нападающих такая странная штука: бывает месяц не забиваешь, но потом забьешь коленом и все откроется, в каждом матче будешь делать разницу. Главное, как он работает и выкладывается, насколько настроен, а голы придут.

– Вы удовлетворены реакцией игроков на поражение от махачкалинского «Динамо»?

– Реакция это то, что нужно было в этой игре. Этим и был обусловлен выбор состава, который был сделан. Психологически, физически и ментально было очень важно победить. Ребята – молодцы, снова показали, как должен играть «Спартак». В первом тайме с махачкалинским «Динамо» этого не было, но, к сожалению, такие инциденты могут случаться.

– С кем хотите больше сыграть: с ЦСКА или с «Динамо»?

– Это две большие команды. Кто бы нам ни достался, будет непросто. Это будут серьезные матчи, но у нас есть своя цель, мы будем стремиться к ней.