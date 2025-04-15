Глушаков – об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»

Денис Глушаков пошутил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...

Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется).

Глушакова убрали – команда вылетела в Первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с «Химками» уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят!

Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», – сказал Глушаков.