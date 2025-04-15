Глушаков – об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»

Денис Глушаков пошутил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».
«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами...
Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется).
Глушакова убрали – команда вылетела в Первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с «Химками» уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят!
Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», – сказал Глушаков.
- «Химки» идут на 12-м месте в РПЛ с 23 очками в 24 турах.
- Сообщалось, что Артигу сменит Магомед Адиев.
- Испанский тренер возглавлял команду с 28 июня 2024 года.
- Глушаков перестал играть за химчан в августе.
Источник: «Спорт-Экспресс»