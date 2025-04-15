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Артига давал футболистам «Химок» деньги на еду

Сегодня, 18:45
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как бывший главный тренер «Химок» Франк Артига помогал игрокам.

«Нужно было сделать определенную сделку – либо платить, либо не платить. Было принято решение просто расстаться. Я так понимаю, что не были выполнены определенные обещания со стороны клуба.

При этом все игроки были недовольны финансовой ситуацией, но Франк на протяжении нескольких месяцев умудрялся находить какую‑то мотивацию для футболистов.

Артига давал некоторым футболистам деньги, чтобы они купили себе продукты в супермаркете.

Надеюсь, что [инвестор клуба] Туфан Садыгов закроет все эти финансовые вопросы, тем более у него были некоторые проблемы. Он вырулит, и все встанет на свои места», – заявил Селюк.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Артига Франк Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1744732844
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ytesowich
1744733686
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Тинез Розоп
1744734097
У Джикии с Бакаевым на еду нет?)…
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FWSPM
1744735003
такая чушь что дальше некуда
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