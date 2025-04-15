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Бубнова обвинили в трамвайном хамстве: «Кринж как он есть»

Сегодня, 17:17
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Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель раскритиковал Александра Бубнова.

  • В пятницу «Динамо Мх» победило на выезде «Спартак» со счетом 2:1.
  • После матча Валентин Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.
  • Бубнов обрушился с критикой на динамовского защитника, сказав: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру».

«Хочется услышать фанатов Бубнова по итогам их разговора с Пальцевым.

Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому треш-току, устраивает трамвайное хамство.

Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз. Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег.

Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа – просто случайность.

Кринж как он есть», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Бубнов Александр
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Комментарии (1)
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WE ARE FOR PETER
1744727300
Бубнов спартаковец, а в этом свинарнике все такие включая болельщиков, шизанутые
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