«Акрон» уволил спортивного директора за «мутки при трансферах»

Стала известна причина ухода Арама Задояна с поста спортивного директора «Акрона».
«Руководство клуба заподозрило Задояна в мутках при трансферах игроков. Вопросы появились еще некоторое время назад.
Помимо осуществленных трансферов, к Задояну были претензии по слишком тесному общению с одной из агентских групп – якобы они пытались организовать систему, при которой «вход в клуб только через них».
Глава «Акрона» узнал о происходящем и решил пресечь происходящее. При этом Задояну было предложено пройти полиграф. Арам отказался проходить детектор лжи, после чего был уволен», – сообщил источник.
- «Акрон» набрал 28 очков в 24 турах дебютного сезона РПЛ.
- Команда занимает 9-е место в таблице лиги.
- Задояна сменил Артем Чистяков, работавший ранее в ЦСКА и «Спартаке».
Источник: «Мутко против»