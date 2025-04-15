«Акрон» уволил спортивного директора за «мутки при трансферах»

Стала известна причина ухода Арама Задояна с поста спортивного директора «Акрона».

«Руководство клуба заподозрило Задояна в мутках при трансферах игроков. Вопросы появились еще некоторое время назад.

Помимо осуществленных трансферов, к Задояну были претензии по слишком тесному общению с одной из агентских групп – якобы они пытались организовать систему, при которой «вход в клуб только через них».

Глава «Акрона» узнал о происходящем и решил пресечь происходящее. При этом Задояну было предложено пройти полиграф. Арам отказался проходить детектор лжи, после чего был уволен», – сообщил источник.