Бывший сотрудник ЦСКА и «Спартака» получил назначение в «Акроне»

Спортивным директором «Акрона» назначен Артем Чистяков. На этом посту он сменил Артема Задояна.
Новый руководитель уже приступил к работе, чтобы продолжить подготовку клуба к летнему трансферному окну.
- Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодeжного футбола Европейской клубной ассоциации.
- После Чистяков занимал должность спортивного директора в «Спартаке» и в «Пари НН».
Источник: официальный сайт «Акрона»