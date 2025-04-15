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Газизов встал на защиту Пальцева, которого оскорбил Бубнов

Сегодня, 15:36

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал перепалку Александра Бубнова и Валентина Пальцева.

  • В пятницу динамовцы победили на выезде «Спартак» со счетом 2:1.
  • После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.
  • Бубнов обрушился с критикой на защитника «Динамо Мх», сказав: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру».

«Жесткая критика Бубнова? Это его манера. Мне понравилось, как себя вел Пальцев в этой ситуации, как он реагировал.

Валентин показал свою выдержку, показал, что любой натиск может выдерживать. Это говорит о том, что он образованный и умный парень.

А других у нас в команде нет», – заявил Газизов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Бубнов Александр Газизов Шамиль
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