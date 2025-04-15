Газизов встал на защиту Пальцева, которого оскорбил Бубнов

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал перепалку Александра Бубнова и Валентина Пальцева.

В пятницу динамовцы победили на выезде «Спартак» со счетом 2:1.

После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.

Бубнов обрушился с критикой на защитника «Динамо Мх», сказав: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру».

«Жесткая критика Бубнова? Это его манера. Мне понравилось, как себя вел Пальцев в этой ситуации, как он реагировал.

Валентин показал свою выдержку, показал, что любой натиск может выдерживать. Это говорит о том, что он образованный и умный парень.

А других у нас в команде нет», – заявил Газизов.