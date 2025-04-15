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Писарев: «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре»

Сегодня, 13:54
3

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака».

– «Спартак» больше не в чемпионской гонке?

– По очкам так не скажу, а по игре… Они сохранили костяк, купили двух дорогостоящих футболистов, которые вызывают сомнения.

Покупать такого форварда из Греции за такие деньги – в трансфере Гарсии нет соотношения цены и качества. Его игра сейчас – это уже не вопрос адаптации.

У меня большие вопросы и к трансферу Солари. Сравнить с трансферами «Зенита»: видно, что Энрике – большой футболист. «Спартак» немного не угадал с трансферами.

Благодаря победе «Зенита» над «Краснодаром», «Спартак» не сильно отстает от первого места в таблице, но весной «красно-белые» уступили «Рубину» и Махачкале, сыграли вничью с «Ахматом».

Это не чемпионская игра. «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре.

  • Зимой московский клуб потратил 29,9 млн евро на трансферы.
  • Новичками столичной команды стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и форвард Ливай Гарсия.
  • После возобновления сезона спартаковцы потеряли очки в 3 из 6 турах РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
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Комментарии (3)
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fakeid
1744716203
стало очень стыдно за спартаг)
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АК 68
1744717865
А кто не вопреки - все команды показывают нестабильную игру, отсюда и у всех потеря очков.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744718203
Станкович можно подумать на первом месте команду принял и откатился с ней на третье))).После перерыва и правда Спартак сдал, особенно Угальдо. Новички пока ни о чем. Но это не значит, что тренер плохой. Россия всех громит, разница мячей 39:0 вроде, но это не значит, что тренеры сборной офигенные специалисты)))
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