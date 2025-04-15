Писарев: «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака».

– «Спартак» больше не в чемпионской гонке?

– По очкам так не скажу, а по игре… Они сохранили костяк, купили двух дорогостоящих футболистов, которые вызывают сомнения.

Покупать такого форварда из Греции за такие деньги – в трансфере Гарсии нет соотношения цены и качества. Его игра сейчас – это уже не вопрос адаптации.

У меня большие вопросы и к трансферу Солари. Сравнить с трансферами «Зенита»: видно, что Энрике – большой футболист. «Спартак» немного не угадал с трансферами.

Благодаря победе «Зенита» над «Краснодаром», «Спартак» не сильно отстает от первого места в таблице, но весной «красно-белые» уступили «Рубину» и Махачкале, сыграли вничью с «Ахматом».

Это не чемпионская игра. «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре.