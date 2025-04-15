В «Крыльях» назвали условие для сохранения Осинькина

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался о возможности сохранения Игорем Осинькиным поста главного тренера команды.

– Вернемся к этому разговору, как только выполним главную задачу.

– До конца сезона переговоров о продлении контракта с Осинькиным не будет?

– Он сам попросил поставить все на паузу. Это инициатива тренера. Нам всем надо выигрывать каждый матч.

– Если команда попадет в восьмерку, контракт будет продлен?

– Тогда с удовольствием будем разговаривать о продлении. Я точно буду в этом заинтересован. Надеюсь, что и клуб тоже.