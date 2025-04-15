Игроки «Химок» получат деньги перед матчем с «Зенитом»

«Химки» вернут часть долга футболистам перед матчем 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Это должно помочь клубу в мае пройти лицензирование на следующий сезон.
«Все зависит от Садыгова и того, как быстро и в каком объеме он погасит миллиардную задолженность клуба по всем фронтам (от трансферов и налогов до зарплаты и еды)» – написал журналист Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что сегодня Магомед Адиев сменит Франка Артигу на посту главного тренера «Химок».
По данным Карпова, вместе с новым тренером в клуб придут тренер по физподготовке и тренер вратарей. Иностранные помощники Артиги уйдут из «Химок» вместе с испанцем. Тренер Филипп Соколинский остается, старший тренер Александр Димидко тоже сможет остаться, если захочет.
- «Химки» занимают в РПЛ 12-е место в 23 очками.
- Подмосковный клуб сыграет с «Зенитом» в гостях 20 апреля. Встреча начнется в 16:30 мск.