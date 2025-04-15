Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Радимов назвал защитника «Ахмата», которого должен забрать топ-клуб

Радимов назвал защитника «Ахмата», которого должен забрать топ-клуб

Сегодня, 10:51

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Ахмата».

«То качество игры, которое показывает «Ахмат», позволяет говорить, что они вылезут из этой опасной зоны. Весной они перестали пропускать в концовке, и очки пошли. И качество игры довольно-таки хорошее и, что самое главное, физически «Ахмат» готов очень хорошо. Поэтому, я думаю, здесь все очевидно, все правильно.

И защитник этот центральный, Гандри, очень ко двору пришелся. Я думаю, что мы его увидим в топ-клубе в следующем году, конечно», – сказал Радимов.

  • «Ахмат» занимает 13-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров.
  • 30-летний Надер Гандри провел в этом сезоне 26 матчей за «Ахмат», забил 4 гола.
  • Transfermarkt оценивает стоимость тунисца в 900 тысяч евро.
  • Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2026 года.

Еще по теме:
Радимов намекнул игроку РПЛ на завершение карьеры: «Надо сконцентрироваться на подкасте» 3
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова 3
Радимов высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Гандри Надер Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов – о премиальных в «Зените»: «Увидел цифры – смешно стало»
10:37
2
Умяровым заинтересовались уже в третьей топ-лиге
10:27
2
Радимов намекнул игроку РПЛ на завершение карьеры: «Надо сконцентрироваться на подкасте»
09:58
3
Экс-хавбек «Зенита» назвал российского игрока в 3-4 раза талантливее Глушенкова
09:47
4
Флик оценил тела Левандовского и Роналду
09:30
1
Назван клуб, который поборется за Тикнизяна летом
09:21
3
Стало известно решение «Динамо» по Личке в случае поражения от ЦСКА
09:12
2
Канчельскис сказал, какое место ЦСКА займет по итогам сезона
06:41
4
Известный инсайдер оценил вероятность ухода Анчелотти из «Реала»
06:14
Выступающий в США Алексей Миранчук назвал город мечты
04:29
5
Все новости
Все новости
Игроки «Химок» получат деньги перед матчем с «Зенитом»
11:05
2
Радимов назвал защитника «Ахмата», которого должен забрать топ-клуб
10:51
Назван клуб, который поборется за Тикнизяна летом
09:21
2
Стало известно решение «Динамо» по Личке в случае поражения от ЦСКА
09:12
2
Ерохин рассказал о своей мотивации в «Зените»
08:54
Туфан Садыгов высказался о возможной отставке тренера «Химок»
08:45
Канчельскис сказал, какое место ЦСКА займет по итогам сезона
06:41
4
Погребняк назвал главного претендента на победу в РПЛ
06:24
1
Выступающий в США Алексей Миранчук назвал город мечты
04:29
5
Боец сказал, сколько Дзюба продержится против Ислама Махачева
03:50
10
Черчесов сказал, чего не хватает «Краснодару»: «Это играет важнейшую роль»
01:09
3
Экс-судья Егоров проанализировал спорный момент в матче «Зенит» – «Краснодар»: «Эта ошибка могла стать ключевой»
01:00
11
ЦСКА готов предложить до 15 миллионов за колумбийского полузащитника
00:36
6
Погребняк отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»
00:12
1
Пименов назвал форварда, способного побить бомбардирский рекорд Дзюбы
Вчера, 23:39
1
ВидеоБубнов жестко ответил Пальцеву: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру»
Вчера, 23:19
5
Губерниев – о Смолове: «Если футболист плохой, то ютуб может ему помешать»
Вчера, 23:00
Федотов разобрал момент с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 22:51
1
Журавель определил причину поражения «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:27
Зенитовец Мимович назвал главное противостояние в европейском футболе
Вчера, 22:21
Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака»: «Если бы забили, был бы скандал»
Вчера, 22:07
9
Названа дата смены главного тренера в «Химках»
Вчера, 21:50
1
Тошич рассказал о зарплате в медиаклубе Басты
Вчера, 21:31
Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ
Вчера, 20:48
4
Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него
Вчера, 20:41
10
Определен чемпион РПЛ в случае равенства очков у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 20:32
14
Зенитовец Нино прокомментировал победу над «Краснодаром»
Вчера, 20:19
5
Гурцкая предрек отставку тренера из клуба топ-5 РПЛ на этой неделе
Вчера, 19:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 