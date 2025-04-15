Радимов назвал защитника «Ахмата», которого должен забрать топ-клуб

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Ахмата».

«То качество игры, которое показывает «Ахмат», позволяет говорить, что они вылезут из этой опасной зоны. Весной они перестали пропускать в концовке, и очки пошли. И качество игры довольно-таки хорошее и, что самое главное, физически «Ахмат» готов очень хорошо. Поэтому, я думаю, здесь все очевидно, все правильно.

И защитник этот центральный, Гандри, очень ко двору пришелся. Я думаю, что мы его увидим в топ-клубе в следующем году, конечно», – сказал Радимов.