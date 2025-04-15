Радимов намекнул игроку РПЛ на завершение карьеры: «Надо сконцентрироваться на подкасте»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче команд в 24-м туре РПЛ. Петербуржцы одержали дома победу со счетом 4:1.

«Не в обиду Феде Смолову, но он получил сейчас на Премии РБ приз за лучший подкаст, и я думаю, что уже, наверное, там и сконцентрироваться надо.

Когда «Зенит» забил третий мяч, Федя даже не побежал бороться. Это классный футболист. Был. И, наверное, мастерство у него есть. Но в топ-матчах уже не хватает сил бороться.

Удивительно, почему Мусаев его выпустил в этот момент. Сложная история. И показывает, что скамейка у «Зенита» гораздо сильнее оказалась, нежели у «Краснодара», – сказал Радимов.