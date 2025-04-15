Флик оценил тела Левандовского и Роналду

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сравнил нападающего команды Роберта Левандовского и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда ты играешь на таком уровне в таком возрасте... С одной стороны, все сводится к физической форме, а с другой – он очень заботится о себе. Как и у Криштиану Роналду, у него потрясающее тело. Он настоящий профессионал и контролирует все факторы, чтобы достигать оптимальных результатов», – сказал Флик.