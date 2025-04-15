Канчельскис сказал, какое место ЦСКА займет по итогам сезона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление ЦСКА в последних матчах. Московская команда в 24-м туре РПЛ обыграла «Оренбург» (2:0) и занимает четвертое место в турнирной таблице.

– ЦСКА сравнялся со «Спартаком» в турнирной таблице. Какие у них шансы?

– Я полтора месяца назад сказал, что ЦСКА будет бороться за призовые места. Кто‑то посмеялся. Думаю, те, кто смеялся, теперь видят турнирную таблицу, что ЦСКА действительно будет бороться. Они каждый год ведут борьбу за призовые места. ЦСКА займет третье место, я думаю. Второе, наверное, сложновато будет, но посмотрим. Может, и будут бороться за второе. Третье они займут.

– Как вам игра армейцев весной?

– Результат говорит сам за себя. Игра хорошая. Есть хорошая игра – есть хороший результат.