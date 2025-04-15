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Боец сказал, сколько Дзюба продержится против Ислама Махачева

Сегодня, 03:50

Боец ММА Магомед Сулумов высказался о возможном поединке Артема Дзюбы с Исламом Махачевым. Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC, так как он превосходит его в габаритах.

– Ты назвал Артему Дзюбу «чушеносцем» после его слов про бой с Исламом Махачевым. Почему тебя зацепили слова Артема?

– Смешно, когда кто-то говорит, что может конкурировать с бойцами ММА. Дзюба где-то играет сейчас? В «Акроне»? Даже не знаю такой клуб. Это то же самое, если я скажу, что выйду в основе «Спартака» или «Зенита» и оформлю пару голов. Так же глупо и безосновательно. Любой хороший легковес из ММА доставит проблем человеку любой массы на улице. Это другой уровень подготовки, выносливости и ударов. Это наша работа. Как мы не сможет конкурировать в футболе, так и футболисты не смогут конкурировать с нами, если у них не будет газового баллона или биты.

– Сколько бы Дзюба продержался в бою с Махачевым?

– Может быть, полраунда.

– Сколько должен тренироваться профессиональный футболист, чтобы противопоставить что-то среднему бойцу ММА?

– Несколько лет, чтобы сносно смотреться. Если у футболиста будет преимущество в габаритах, может быть, что-то получится. В целом, это из области фантастики.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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