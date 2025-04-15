Экс-судья Егоров проанализировал спорный момент в матче «Зенит» – «Краснодар»: «Эта ошибка могла стать ключевой»

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров указал на судейскую ошибку в игре 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

Он считает, что на 48-й минуте следовало назначить пенальти в пользу зенитовцев за фол Александра Черникова против Андрея Мостового.

«На мой взгляд, это стопроцентный фол. По трансляции этого сразу, может, не было видно, но когда пошли повторы, стало очевидно, что игрок «Краснодара» врезается в Мостового под колени.

Почему в эпизод не вмешался главный судья Павел Кукуян, я понять могу. Задержался, не видел всех деталей из‑за спин, в конце концов, сказалось давление в связи со статусом игры. Так что вопросов к Павлу Кукуяну нет.

Но вот почему не вмешался ВАР – не понимаю. Ведь он для этого и нужен. Тем более в ситуации, когда в борьбе «Зенита» с «Краснодаром» за золото важной может оказаться и разница мячей в личных встречах.

На тот момент «Зенит» еще вел 2:1. То есть эта ошибка могла стать ключевой ошибкой всего чемпионата. И почему не вмешался ВАР – у меня нет объяснения», – сказал Егоров.