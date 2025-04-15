Погребняк отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Очень красочная и зрелищная игра. Еще тур назад все говорили, что «Зенит» в ужасной форме, и ему ничего не светит.

Но ребята доказали, что в суперважных матчах им все по силам. Гонка за первое место продолжается.

– У кого сейчас преимущество в плане психологии: у «Зенита» или «Краснодара»?

– Всегда говорят, что легко догонять. Тем более после такой разгромной победы «Зенит» покажет максимум и наберет сто процентов очков.