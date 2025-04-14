Пименов назвал форварда, способного побить бомбардирский рекорд Дзюбы

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил, у кого из действующих нападающих есть потенциал стать лучшим бомбардиром российского футбола после Артема Дзюбы.

– Многие называют Константина Тюкавина тем футболистом, который может побить бомбардирские рекорды Артeма Дзюбы, а кто ваша кандидатура?

– Если в этой статистике считаются только голы в чемпионатах России, то Тюкавину это будет тяжело сделать, потому что он может уехать в Европу.

Я всe-таки надеюсь, что он уедет за границу. Если он будет играть также здорово, как делал это в последнее время, то его точно заберут.

А если останется в России, то все шансы у него есть. Они тогда будут очень большими. Поэтому, отвечая на этот вопрос, Тюкавин – мой кандидат.