Пименов назвал форварда, способного побить бомбардирский рекорд Дзюбы

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил, у кого из действующих нападающих есть потенциал стать лучшим бомбардиром российского футбола после Артема Дзюбы.
– Многие называют Константина Тюкавина тем футболистом, который может побить бомбардирские рекорды Артeма Дзюбы, а кто ваша кандидатура?
– Если в этой статистике считаются только голы в чемпионатах России, то Тюкавину это будет тяжело сделать, потому что он может уехать в Европу.
Я всe-таки надеюсь, что он уедет за границу. Если он будет играть также здорово, как делал это в последнее время, то его точно заберут.
А если останется в России, то все шансы у него есть. Они тогда будут очень большими. Поэтому, отвечая на этот вопрос, Тюкавин – мой кандидат.
- Дзюба забил 237 мячей за карьеру.
- У Тюкавина сейчас 68 голов.
- Форварду «Динамо» 22 года. Он восстанавливается от разрыва крестов.
Источник: Legalbet