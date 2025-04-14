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Пименов назвал форварда, способного побить бомбардирский рекорд Дзюбы

Сегодня, 23:39

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил, у кого из действующих нападающих есть потенциал стать лучшим бомбардиром российского футбола после Артема Дзюбы.

– Многие называют Константина Тюкавина тем футболистом, который может побить бомбардирские рекорды Артeма Дзюбы, а кто ваша кандидатура?

– Если в этой статистике считаются только голы в чемпионатах России, то Тюкавину это будет тяжело сделать, потому что он может уехать в Европу.

Я всe-таки надеюсь, что он уедет за границу. Если он будет играть также здорово, как делал это в последнее время, то его точно заберут.

А если останется в России, то все шансы у него есть. Они тогда будут очень большими. Поэтому, отвечая на этот вопрос, Тюкавин – мой кандидат.

  • Дзюба забил 237 мячей за карьеру.
  • У Тюкавина сейчас 68 голов.
  • Форварду «Динамо» 22 года. Он восстанавливается от разрыва крестов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Дзюба Артем Пименов Руслан Тюкавин Константин
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