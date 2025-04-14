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  • В Петербурге считают, что за вбросом о премиальных «Зениту» за победу над «Краснодаром» стоит Галицкий

В Петербурге считают, что за вбросом о премиальных «Зениту» за победу над «Краснодаром» стоит Галицкий

Сегодня, 17:32
3

Бывший комментатор матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Федор Погорелов оценил новость о премиальных команде за победу над «Краснодаром» (4:1).

  • Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Коллега подсказал, кто владелец Sport24 [первоисточника новости о премиальных].

«Холдингу S8 Capital, основанному бизнесменом Арменом Меружановичем Саркисяном».

Кхм, какая очевидная линия армянской дружбы», – написал Погорелов, намекнув на владельца «Краснодара» Сергея Галицкого (фамилия до брака – Арутюнян).

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Источник: телеграм-канал Федора Погорелова
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Галицкий Сергей
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Комментарии (3)
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Интерес
1744641471
Точно такую же связь я обнаружил между русским Погореловым и русским генералом Власовым! А чё...
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Айболид
1744641506
Не , это карп-всёзнающий .здобол , в пруду воду мутит .
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DOCTOR PENALTY
1744642705
Без грязи "культурная столица" никак не может. (
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