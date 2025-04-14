В Петербурге считают, что за вбросом о премиальных «Зениту» за победу над «Краснодаром» стоит Галицкий

Бывший комментатор матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Федор Погорелов оценил новость о премиальных команде за победу над «Краснодаром» (4:1).
- Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
«Коллега подсказал, кто владелец Sport24 [первоисточника новости о премиальных].
«Холдингу S8 Capital, основанному бизнесменом Арменом Меружановичем Саркисяном».
Кхм, какая очевидная линия армянской дружбы», – написал Погорелов, намекнув на владельца «Краснодара» Сергея Галицкого (фамилия до брака – Арутюнян).
Источник: телеграм-канал Федора Погорелова