В Петербурге считают, что за вбросом о премиальных «Зениту» за победу над «Краснодаром» стоит Галицкий

Бывший комментатор матчей «Зенита» на «Матч ТВ» Федор Погорелов оценил новость о премиальных команде за победу над «Краснодаром» (4:1).

Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Коллега подсказал, кто владелец Sport24 [первоисточника новости о премиальных].

«Холдингу S8 Capital, основанному бизнесменом Арменом Меружановичем Саркисяном».

Кхм, какая очевидная линия армянской дружбы», – написал Погорелов, намекнув на владельца «Краснодара» Сергея Галицкого (фамилия до брака – Арутюнян).