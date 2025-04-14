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Стало известно, почему «Химки» решили уволить Артигу

Сегодня, 15:28
3

Раскрыты причины увольнения главного тренера «Химок» Франка Артиги. Вскоре о решении объявят официально.

«Инвестор Туфан Садыгов был разозлeн тем, что Артига публично поддержал недовольство иностранных игроков клуба в вопросе задержки заработной платы. Более того, Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним.

Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова Илья», – написал источник.

  • Артигу сменит Магомед Адиев.
  • Франк в «Химках» с лета.
  • Команда идет на 12-м месте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Химки Артига Франк
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Комментарии (3)
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1744635069
Второе точнее.Жадина-гастарбайтер привычных семи минут сыну вора-задолжника-инвестора пожалел.
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andrei-sarap-yandex
1744639881
из за сына неудачника
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DOCTOR PENALTY
1744640865
В вернёт Юрана?...
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