Стало известно, почему «Химки» решили уволить Артигу

Раскрыты причины увольнения главного тренера «Химок» Франка Артиги. Вскоре о решении объявят официально.

«Инвестор Туфан Садыгов был разозлeн тем, что Артига публично поддержал недовольство иностранных игроков клуба в вопросе задержки заработной платы. Более того, Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним.

Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова Илья», – написал источник.